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В выходные в Свердловской области почти не будет дождей
Фото: Ольга Кольтенберг
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в грядущие выходные в Свердловской области почти не будет дождей. Лишь в воскресенье ожидаются кратковременные осадки.
В субботу, 24 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 25 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +19…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +2°C. Днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 25 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +19…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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