В Екатеринбурге поймали водителя с огромной суммой штрафов за нарушения ПДД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге поймали водителя Kia, который очень долго не платил штрафы за нарушения правил дорожного движения. В итоге у него накопился долг, сумма которого превышала 600 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, поняв, что платить мужчина не собирается, госавтоинспекторы решили напомнить ему о его штрафах лично. Определив его местонахождение с помощью системы автоматической фиксации нарушений ПДД, к злостному неплательщику направился ближайший к нему экипаж ДПС, который его и остановил.Сообщается, что мужчина сам не ожидал, что его будут искать из-за неуплаты штрафов. В итоге мужчину передали приставам, а его машину задержали.«Злостному правонарушителю грозит оплата долга в двойном размере, и, в случае невозможности погашения долга, транспортное средство будет продано в счет погашения основного долга», – сообщили в УГИБДД