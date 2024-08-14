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В Екатеринбурге поймали водителя с огромной суммой штрафов за нарушения ПДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге поймали водителя Kia, который очень долго не платил штрафы за нарушения правил дорожного движения. В итоге у него накопился долг, сумма которого превышала 600 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, поняв, что платить мужчина не собирается, госавтоинспекторы решили напомнить ему о его штрафах лично. Определив его местонахождение с помощью системы автоматической фиксации нарушений ПДД, к злостному неплательщику направился ближайший к нему экипаж ДПС, который его и остановил.
Сообщается, что мужчина сам не ожидал, что его будут искать из-за неуплаты штрафов. В итоге мужчину передали приставам, а его машину задержали.
«Злостному правонарушителю грозит оплата долга в двойном размере, и, в случае невозможности погашения долга, транспортное средство будет продано в счет погашения основного долга», – сообщили в УГИБДД
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, поняв, что платить мужчина не собирается, госавтоинспекторы решили напомнить ему о его штрафах лично. Определив его местонахождение с помощью системы автоматической фиксации нарушений ПДД, к злостному неплательщику направился ближайший к нему экипаж ДПС, который его и остановил.
Сообщается, что мужчина сам не ожидал, что его будут искать из-за неуплаты штрафов. В итоге мужчину передали приставам, а его машину задержали.
«Злостному правонарушителю грозит оплата долга в двойном размере, и, в случае невозможности погашения долга, транспортное средство будет продано в счет погашения основного долга», – сообщили в УГИБДД
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