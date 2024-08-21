Возрастное ограничение 18+

Свердловским медикам поручили привить от гриппа не менее 65% населения

15.38 Пятница, 23 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области стартовала прививочная компания против гриппа. Регион получил около 600 тысяч доз для вакцинации детей и взрослых, и теперь медицинским работникам поставили задачу поставить прививки не менее 65% местных жителей.

Как рассказали в департаменте информполитики области, на федеральном уровне медицинским работниками дали указание провести вакцинацию против гриппа не менее 60% населения. Однако в Свердловской области постановлением главного санитарного врача региона этот показатель был увеличен на 5%. По мнению эпидемиологов, только при достижении такого уровня может сформироваться необходимая иммунная прослойка, которая не позволит сезонной заболеваемости превратиться в эпидемию и убережёт людей от тяжёлого течения болезней и смертельных исходов.

«В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано около 12 тысяч обратившихся за медицинской помощью из-за проявлений простудных заболеваний, что вполне характерно для данного периода», – добавили в ДИПе.

Там также напомнили, что бесплатной вакцинации подлежат дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет и люди с любыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, бесплатные прививки полагаются медикам, педагогам, коммунальщикам, а также сотрудникам торговли, транспорта и социальной сферы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:32 Подземный паркинг на Радищева в Екатеринбурге превратился в «автомойку»
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10:29 Тавдинец взыскал компенсацию за незаконно составленный сотрудниками ГИБДД протокол
09:45 В Екатеринбурге Chevrolet столкнулась с автобусом
09:31 Екатеринбурженка отдала пять тысяч за якобы заказанный её дочерью мёд
22:08 Общественный совет посёлка Ключевск оказался слишком закрытым от общества
20:40 Молодого екатеринбуржского «ботаника» лишили свободы условно
20:02 Свердловский облсуд поставил точку в деле о незаконном микрокредитовании
19:20 Музей Андеграунда пригласил художников расписать головы посреди Екатеринбурга
18:42 В Екатеринбурге резко вырос спрос на аниматоров
17:29 Три человека пострадали в ДТП на перекрёстке Восточная – Большакова в Екатеринбурге
17:06 Сбежавшего из ивдельской колонии-поселения осуждённого поймали
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