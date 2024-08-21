Свердловским медикам поручили привить от гриппа не менее 65% населения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области стартовала прививочная компания против гриппа. Регион получил около 600 тысяч доз для вакцинации детей и взрослых, и теперь медицинским работникам поставили задачу поставить прививки не менее 65% местных жителей.Как рассказали в департаменте информполитики области, на федеральном уровне медицинским работниками дали указание провести вакцинацию против гриппа не менее 60% населения. Однако в Свердловской области постановлением главного санитарного врача региона этот показатель был увеличен на 5%. По мнению эпидемиологов, только при достижении такого уровня может сформироваться необходимая иммунная прослойка, которая не позволит сезонной заболеваемости превратиться в эпидемию и убережёт людей от тяжёлого течения болезней и смертельных исходов.«В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано около 12 тысяч обратившихся за медицинской помощью из-за проявлений простудных заболеваний, что вполне характерно для данного периода», – добавили в ДИПе.Там также напомнили, что бесплатной вакцинации подлежат дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет и люди с любыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, бесплатные прививки полагаются медикам, педагогам, коммунальщикам, а также сотрудникам торговли, транспорта и социальной сферы.