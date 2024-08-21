Возрастное ограничение 18+
Свердловским медикам поручили привить от гриппа не менее 65% населения
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области стартовала прививочная компания против гриппа. Регион получил около 600 тысяч доз для вакцинации детей и взрослых, и теперь медицинским работникам поставили задачу поставить прививки не менее 65% местных жителей.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на федеральном уровне медицинским работниками дали указание провести вакцинацию против гриппа не менее 60% населения. Однако в Свердловской области постановлением главного санитарного врача региона этот показатель был увеличен на 5%. По мнению эпидемиологов, только при достижении такого уровня может сформироваться необходимая иммунная прослойка, которая не позволит сезонной заболеваемости превратиться в эпидемию и убережёт людей от тяжёлого течения болезней и смертельных исходов.
«В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано около 12 тысяч обратившихся за медицинской помощью из-за проявлений простудных заболеваний, что вполне характерно для данного периода», – добавили в ДИПе.
Там также напомнили, что бесплатной вакцинации подлежат дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет и люди с любыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, бесплатные прививки полагаются медикам, педагогам, коммунальщикам, а также сотрудникам торговли, транспорта и социальной сферы.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на федеральном уровне медицинским работниками дали указание провести вакцинацию против гриппа не менее 60% населения. Однако в Свердловской области постановлением главного санитарного врача региона этот показатель был увеличен на 5%. По мнению эпидемиологов, только при достижении такого уровня может сформироваться необходимая иммунная прослойка, которая не позволит сезонной заболеваемости превратиться в эпидемию и убережёт людей от тяжёлого течения болезней и смертельных исходов.
«В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ по Свердловской области находится на достаточно низком уровне: за минувшую неделю было зарегистрировано около 12 тысяч обратившихся за медицинской помощью из-за проявлений простудных заболеваний, что вполне характерно для данного периода», – добавили в ДИПе.
Там также напомнили, что бесплатной вакцинации подлежат дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет и люди с любыми хроническими заболеваниями. Кроме этого, бесплатные прививки полагаются медикам, педагогам, коммунальщикам, а также сотрудникам торговли, транспорта и социальной сферы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку
21 августа 2024
21 августа 2024
Свердловские власти увеличили областной прожиточный минимум
15 августа 2024
15 августа 2024
Почти 1,3 миллиона рублей соберут с нарушителей пожарной безопасности в Свердловской области
20 августа 2024
20 августа 2024