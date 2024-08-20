В Екатеринбурге обещают заменить на 20 лифтов больше, чем планировалось

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга преисполнились уверенностью в том, что в этом году получится заменить на 20 лифтов больше, чем было запланировано.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации города, вместо ранее запланированных 307 миллионов рублей на замну лифтов в многоквартирных домах город получит 326 миллионов рублей. Такое решение приняло правительство области. В управлении ЖКХ подсчитали, что это позволит заменить на 20 кабин больше.Теперь до конца года в уральской столице должны заменить 295 лифтов. Общая стоимость работ составляет 1 миллиард 152 миллиона рублей, из которых 652 миллиона рублей – средства областного и городского бюджетов и 500 миллионов рублей – средства жителей.