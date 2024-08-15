Екатеринбург оказался на шестой строчке в топе желанных мест для переезда по работе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В топе мест, куда россияне с удовольствием бы переехали ради работы, Екатеринбург и Свердловская область оказались на шестом месте.Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики Авито Работы, самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%). Отмечается, что этот регион для переезда оказался самым желанным у работников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%).На втором месте в рейтинге желаемых мест для трудовой миграции Москва и Московская область (29%). Туда чаще представителей других сфер хотят переехать специалисты IT и телекома (40%). На третьем месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (28%). Их также выбирают специалисты IT (40%) и работники искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%). На четвёртом месте оказались Калининград и Калининградская область (13%), а на пятом – Казань и республика Татарстан (12%).Столица Урала со своим регионом заняли шестую строчку в этом топе (9%). Свердловская область оказалась популярнее всего у среди специалистов в сфере маркетинга и рекламы (12%).Сами екатеринбуржцы, интересующиеся переездом в другой регион ради работы, в основном рассчитывают на более высокий уровень зарплаты или социальные льготы (54%). Также жителей уральской столицы привлекают благоприятные условия жизни, хороший климат и развитая инфраструктура (41%) и лучшие возможности для карьерного или профессионального роста (35%). Немало и тех, кто просто хочет сменить обстановку и узнать о другом регионе (39%). Многих привлекает возможность работать в интересующей отрасли или компании (30%).Однако всегда есть то, что останавливает от трудовой миграции. Поводом отказаться от переезда ради карьеры для жителей уральской столицы чаще всего становится наличие собственного жилья там, где они сейчас живут (46%), семейные обязательства (31%), нежелание отказываться от привычного образа жизни и ритма (29%), отсутствие уверенности в стабильности на новом месте (30%) и неуверенность в будущих условиях труда и высокой заработной плате (19%). Также почти треть опасаются неизвестности и трудностей при адаптации (31%). Некоторые боятся проблем с переездом и обустройством на новом месте (19%). Ещё почти четверть не хотят расставаться с друзьями и разрывать социальные связи (24%).