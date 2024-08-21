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Екатеринбурженка не смогла засудить магазин за «пренебрежительное обслуживание»
Фото: Владислав Постников
Жительница Екатеринбурга, решив, что в одном из местных продуктовых магазинов её не возлюбили, решила наказать работников иском в суд, но не смогла доказать судье, что к ней относились в магазине как-то не так.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, поводом для иска стал эпизод, по мнению дамочки, пренебрежительного обслуживания в июне прошлого года. В тот день кассир слишком резко передала ей сдачу и чек. К чеку, как заверяется, тоже были претензии. Покупательница не увидела в нём перечня товаров и ФИО кассира. Женщина тогда ещё жаловалась на это руководству магазина, на что ей ответили, как она посчитала, не должным образом.
Чувствительная горожанка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о моральной компенсации, оценив свои переживания в 5 тысяч рублей. Однако предоставить доказательства грубого отношения она не могла, поэтому в удовлетворении исковых требований ей отказали. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалобы также оставил решение в силе.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, поводом для иска стал эпизод, по мнению дамочки, пренебрежительного обслуживания в июне прошлого года. В тот день кассир слишком резко передала ей сдачу и чек. К чеку, как заверяется, тоже были претензии. Покупательница не увидела в нём перечня товаров и ФИО кассира. Женщина тогда ещё жаловалась на это руководству магазина, на что ей ответили, как она посчитала, не должным образом.
Чувствительная горожанка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о моральной компенсации, оценив свои переживания в 5 тысяч рублей. Однако предоставить доказательства грубого отношения она не могла, поэтому в удовлетворении исковых требований ей отказали. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалобы также оставил решение в силе.
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