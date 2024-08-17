Екатеринбуржцы одни из первых в России получили доступ к новому сервису бронирования и проверки автомобилей на Авито





– рассказал Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито. «Все услуги в рамках проекта бесплатны для пользователей, что является частью стратегии компании по созданию наилучшего пользовательского опыта и укреплению позиций на рынке онлайн-продаж автомобилей. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров Селекта - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны»,





– отметил Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar. «Клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. Авито в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург стал одним из первых городов, пользователям из которых доступен новый сервис бронирования и проверки транспорта от Авито Авто. В пресс-службе рассказали, что сервис называется Селект и является бесплатным для покупателей как автомобилей с пробегом, так и новых.В Авито Авто рассказали, что, согласно опросу, проведенному в августе этого года, 67% респондентов в Уральском федеральном округе, планирующих покупку автомобиля, опасаются самого процесса выбора автомобиля. Среди возможных причин отказа от покупки выбранного авто 64% респондентов называют сомнения в чистоте истории автомобиля, 60% – неуверенность в надежности продавца, 57% – сложность оформления документов, а 55% – сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом.Наиболее полезными услугами, которые могли бы облегчить покупку автомобиля, 22% респондентов назвали предоставление документов с историей владения автомобиля, 21% – помощь при осмотре автомобиля, 15% – консультацию специалиста по подбору авто, 11% – помощь в поиске авто и оформлении документов, 9% – тест-драйв транспортного средства.В новом разделе сервиса представлены специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных Авито Авто. При покупке автомобиля через Селект, пользователь бесплатно получит отчет Автотеки по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера, который сопроводит на всех этапах сделки и поможет в проведении осмотра независимым специалистом. На все автомобили из “Селекта” действует фиксированная цена, а если есть дополнительные условия, информация о них будет указана в объявлении.А в дилерской компании Expocar добавили, что сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделке. При этом покупатели ещё и общаются с личным менеджером, что повышает уровень доверия для всех участников сделок.Сообщается, что сервис Селект, кроме пользователей из Екатеринбурга, доступен и для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Нижнем Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска, Чебоксар.