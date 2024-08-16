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Подземный паркинг на Радищева в Екатеринбурге превратился в «автомойку»
Кадры из видео: Е1
В Екатеринбурге подземный паркинг жилого дома на Радищева, 33 превратился в «автомойку»: автомобили регулярно поливает горячей водой, а владельцам приходиться обходить лужи и всё равно мокнуть под капающей с потолка водой.
Как рассказывает Е1, от этой проблемы жильцы дома страдают уже давно. При этом они рассказывают, что их управляющая компания проводила экспертизу паркинга, которая, как заверяется, обошлась в 660 тысяч рублей, но в экспертизе почему-то указано, что парковка не нуждается в ремонте и что стены и потолки там «сухие и чистые». Из-за чего жители многоэтажки начали подозревать, чтобы результаты обследования поддельные.
Сообщается, что смотреть на паркинг приезжали даже из МЧС. Однако специалисты из министерства чрезвычайных ситуаций считают, что они в этой истории бессильны: они выявят нарушения, выдадут управляющей компании предписания по их устранению, а УК отпишется, что всё исправила, – и так по кругу.
В управляющей компании эту ситуацию ещё не комментировали.
Как рассказывает Е1, от этой проблемы жильцы дома страдают уже давно. При этом они рассказывают, что их управляющая компания проводила экспертизу паркинга, которая, как заверяется, обошлась в 660 тысяч рублей, но в экспертизе почему-то указано, что парковка не нуждается в ремонте и что стены и потолки там «сухие и чистые». Из-за чего жители многоэтажки начали подозревать, чтобы результаты обследования поддельные.
Сообщается, что смотреть на паркинг приезжали даже из МЧС. Однако специалисты из министерства чрезвычайных ситуаций считают, что они в этой истории бессильны: они выявят нарушения, выдадут управляющей компании предписания по их устранению, а УК отпишется, что всё исправила, – и так по кругу.
В управляющей компании эту ситуацию ещё не комментировали.
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