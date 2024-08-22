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Глава СК потребовал доклад о конфликте в Екатеринбурге с участием иностранца
Фото: Владислав Постников
Глава СК потребовал доложить об инциденте в Екатеринбурге, где между местным жителем и иностранцем произошёл конфликт, а досталось случайному прохожему.
Как сообщает центральный аппарат ведомства, в одном из телеграм-каналом шла речь об иностранце, который «причинил телесные повреждения прохожему», пытавшемуся мирно разрешить конфликт между ним и, предположительно, местным жителем. После этого следственные органы областного СК организовали проверку.
«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Как сообщает центральный аппарат ведомства, в одном из телеграм-каналом шла речь об иностранце, который «причинил телесные повреждения прохожему», пытавшемуся мирно разрешить конфликт между ним и, предположительно, местным жителем. После этого следственные органы областного СК организовали проверку.
«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
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