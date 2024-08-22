Тавдинец взыскал компенсацию за незаконно составленный сотрудниками ГИБДД протокол

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Житель Тавды взыскал моральную компенсацию за административный протокол, составленный сотрудниками ГИБДД в ноябре 2022 года по статье о вождении в пьяном виде, доказав, что он был трезвым в тот день.«В суде тавдинцу удалось доказать, что управлял он машиной в трезвом состоянии. Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Апелляционная инстанция оставила судебный акт в силе», – рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.Тавдинский районный суд взыскал в пользу водителя с МВД РФ 25 тысяч рублей за расходы на оплату услуг защитника и 3 тысячи рублей в качестве моральной компенсации. Ответчик пытался обжаловать решение в областном суде, но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для отмены или изменения судебного акта.