Общественный совет посёлка Ключевск оказался слишком закрытым от общества

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители свердловского посёлка Ключевск в шоке от работы совета, который вроде бы должен работать от них — от общества. На деле же поселковый общественный совет отчитываться готов перед чиновниками, но не перед жителями, а какую-то информацию из него приходится вымаливать по крохам.В посёлке Ключевск Берёзовского городского округа Свердловской области никак не наладится связь между инициативными жителями и общественным советом под председательством Виктора Черныха. Этим составом совет работает последний месяц, скоро участники его сменятся, но жители посёлка не могут ни на собрание совета попасть, ни отчётности о проделанной работе добиться, ни своих кандидатов выдвинуть в состав нового совета. Вернее, выдвинуть-то могут, вот только нет никакой уверенности, что их выдвиженцев хотя бы рассмотрят. В разговорах с жителями глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по Ключевску Галина Упорова без смущения может заявить, что совет должен состоять из тех, с кем им (читай, администрации) удобнее работать.Галина Упорова вообще говорит много такого, от чего поселковых жителей оторопь берёт. Может, например, начать уверять, что общественный совет называется так потому, что работает на общественных началах. Оказывается так, а вовсе не потому, что избирается обществом и интересы общества представляет.На последнее прошедшее заседание совета в старом составе представители общественности не попали. Упорова недоумевает, а зачем там быть кому-то ещё. Мол, зачем тогда вообще совет формировать, если на его собрания будет приходить, кто захочет. Действительно, посидели тихонько кругом с прежними «советчиками», да покумекали, кому из них в новый состав перейти, а кто слишком устал от этой «работы на общественных началах» и хочет замены. Так ведь как-то спокойней.Посёлку приходится подстраиваться под удобное для главы время, чтобы провести своё собрание под её бдительным присмотром. Попытки встретиться самостоятельно, без согласования с ней, она резко критикует и организаторов таких сходок называет провокаторами, которые только народ баламутят. На 30 августа назначена встреча, на которой общество рассчитывает, наконец, вымолить у «своего» совета отчёт о проделанной работе и заявить, каким хочет видеть будущий совет.