Свердловский облсуд поставил точку в деле о незаконном микрокредитовании

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловский областной суд поступило апелляционное обращение от директора компании «УралАвто». В нём он просил отменить решение суда первой инстанции.Упомянутую компанию наказал штрафом Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, рассматривавший иск прокуратуры того же района. Прокурорских работников возмутило то обстоятельство, что ООО «УралАвто» предоставляло клиентам займы под залог транспортных средств, не имея права заниматься микрокредитованием. В прокуратуру соответствующую информацию «слило» Уральского главного управления Центрального банка России. Когда после прокурорской проверки она подтвердилась, и возникло судебное дело.В суд были направлены доказательства, что компания оформляла с заемщиком договор лизинга под автомобиль. При этом транспортное средство фактически никуда не передавалось, снятие и постановка автомобиля на учет в органах Госавтоинспекции не производились, но паспорт транспортного средства находится в ООО «УралАвто» до момента оплаты долга.Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга постановил, что «УралАвто» не включено в госреестр микрофинансовых организаций, а значит не имело права выдавать денежные займы. Наказать за эту деятельность ООО решено административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Отбиться от штрафа апелляционной жалобой у компании не вышло — суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.