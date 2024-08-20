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Бастрыкин поручил провести служебную проверку в свердловском СК
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал ряд поручений, в числе которых задача провести служебную проверку в свердловском СК. Поводом стало медлительное расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Екатеринбурга, которое расследуется с февраля этого года.
На днях в информационный центр СК России в комментариях обратилась девушка, которая состоит в очереди на получение квартиры семь лет. У неё уже есть двухлетний ребёнок, а жилья, которое положено ей по закону, всё ещё нет при том, что разбирательства идут уже несколько месяцев.
В связи с этим председатель СК затребовал у исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР доклад о ходе уголовного дела и проделанное работе по восстановлению жилищных прав девушки-сироты.
«Кроме того, Бастрыкин поручил управлению кадров СК провести служебную проверку на предмет полноты и своевременности процессуальных действий и решений сотрудников регионального следственного управления при расследовании вышеуказанного уголовного дела, а также по доводам обратившейся сироты, по результатам чего представить доклад», – говорится в сообщении инфоцентра СК России.
Исполнение всех поручений поставлено центральном аппарате ведомства на контроль.
На днях в информационный центр СК России в комментариях обратилась девушка, которая состоит в очереди на получение квартиры семь лет. У неё уже есть двухлетний ребёнок, а жилья, которое положено ей по закону, всё ещё нет при том, что разбирательства идут уже несколько месяцев.
В связи с этим председатель СК затребовал у исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР доклад о ходе уголовного дела и проделанное работе по восстановлению жилищных прав девушки-сироты.
«Кроме того, Бастрыкин поручил управлению кадров СК провести служебную проверку на предмет полноты и своевременности процессуальных действий и решений сотрудников регионального следственного управления при расследовании вышеуказанного уголовного дела, а также по доводам обратившейся сироты, по результатам чего представить доклад», – говорится в сообщении инфоцентра СК России.
Исполнение всех поручений поставлено центральном аппарате ведомства на контроль.
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