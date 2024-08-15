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С начала года в Екатеринбурге более 2,8 тысячи человек на электросамокатах нарушили ПДД
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге с начала этого года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 2837 человек на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.
Как рассказали в пресс-группе городской ГИБДД, наиболее часто нарушение, которое совершали люди, это «пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись».
«Подъезжая на СИМ к пешеходному переходу, необходимо спешиться, убедиться в безопасности и только тогда переходить проезжую часть. За пренебрежение данным правилом предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 800 рублей», – напомнили автоинспекторы.
Они также подчеркнули, что за нарушение ПДД кикшеринговые компании также могут штрафовать: за передвижение на СИМах вдвоем – 5 тысяч рублей, за передачу управления СИМом несовершеннолетнему – 10 тысяч рублей, и другое.
Как рассказали в пресс-группе городской ГИБДД, наиболее часто нарушение, которое совершали люди, это «пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись».
«Подъезжая на СИМ к пешеходному переходу, необходимо спешиться, убедиться в безопасности и только тогда переходить проезжую часть. За пренебрежение данным правилом предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 800 рублей», – напомнили автоинспекторы.
Они также подчеркнули, что за нарушение ПДД кикшеринговые компании также могут штрафовать: за передвижение на СИМах вдвоем – 5 тысяч рублей, за передачу управления СИМом несовершеннолетнему – 10 тысяч рублей, и другое.
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