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Власти Екатеринбурга хотят отказаться от бетонной плитки в пользу асфальта
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти планируют постепенно отказываться от бетонной плитки в пользу асфальтированного тротуара. Об этом в эфире программы «Акцент» на ОТВ рассказал замглавы города Алексей Бубнов.
По его словам, асфальтобетон показал себя как более надёжное покрытие. Также в администрации считают, что горожане позитивно оценят такое решение – женщинам будет проще ходить, так как каблуки не цепляются, коляски и велосипеды тоже лучше ездят по ровной поверхности. Однако отказываться от плитки планируют не везде. В центре её хотят оставить.
«Я думаю, на периферийных улицах точно будем уходить на асфальтобетон. Что касается центра Екатеринбурга, там, где историческая часть города, плитку надо оставлять. Но плитку мы тоже меняем. У нас, если видели, широкоформатная плитка используются 30 на 30, и она себя неплохо показывает», – сказал Алексей Бубнов.
По его словам, асфальтобетон показал себя как более надёжное покрытие. Также в администрации считают, что горожане позитивно оценят такое решение – женщинам будет проще ходить, так как каблуки не цепляются, коляски и велосипеды тоже лучше ездят по ровной поверхности. Однако отказываться от плитки планируют не везде. В центре её хотят оставить.
«Я думаю, на периферийных улицах точно будем уходить на асфальтобетон. Что касается центра Екатеринбурга, там, где историческая часть города, плитку надо оставлять. Но плитку мы тоже меняем. У нас, если видели, широкоформатная плитка используются 30 на 30, и она себя неплохо показывает», – сказал Алексей Бубнов.
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