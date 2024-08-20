Паралимпиец из Свердловской области спустя 24 года взыскал с РЖД более 1,5 миллиона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Паралимпиец из Свердловской области, получивший инвалидность в январе 2000 года из-за травмы на железнодорожных путях в Красноуральске, спустя 24 года взыскал с РЖД более 1,5 миллиона рублей.Как рассказали в Свердловском областном суде, ногу ему ампутировали, когда он ещё был ребёнком. Тогда ему бессрочно установили вторую группу инвалидности. Спустя 15 лет после травмы Мещанский районный суд Москвы взыскал с РЖД в пользу юноши бессрочные выплаты – ежемесячные платежи в счёт возмещения вреда здоровью по 10 792 рублей с последующей индексацией – и сумму задолженности по ежемесячным платежам к тому моменту в размере 528 808 рублей.Позже, будучи уже спортсменом-паралимпийцем, в 2023 году молодой человек вновь обратился в суд, но на этот раз в Железнодорожный районный в Екатеринбурге с иском о возмещении утраченного заработка в результате причинения вреда здоровью.«Истец пояснил, что на момент установления выплат был ребёнком и соответственно не имел дохода. Сейчас он работает спортсменом-инструктором и имеет право на перерасчёт выплат, исходя из получаемого заработка. По результатам МСЭ степень утраты профессиональной трудоспособности по профессии "спортсмен", "спортсмен-инструктор" в результате травмы ему установили 80 %», – сообщили в областном суде.Суд согласился с позицией молодого человека и взыскал с РЖД единовременно возмещение утраченного заработка в результате причинения вреда здоровью с 16 июня 2020 года по 23 января 2024 года – 1 480 400 рублей, а также расходы на нотариуса 1690 рублей и бессрочные выплаты в качестве возмещения утраченного заработка 64 538 рублей в месяц, которые продолжат индексироваться пропорционально росту прожиточного минимума.Такое решение не устроило истца, так как по его расчётам, сумма должна была быть больше. Он обжаловал судебный акт в Свердловском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что все расчёты суда первой инстанции были сделаны верно.