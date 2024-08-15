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На Фурманова в Екатеринбурге открылся спортивный корт
Фото: Семён Чернов / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге во дворе дома по улице Фурманова, 112 открылся спортивный корт, на котором в тёплое время можно играть в баскетбол, волейбол или большой теннис, а в холодное, если его залить, в хоккей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, корт был отрыт в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Также власти намерены в этом году открыть в городе ещё четыре таких спортивных кортов, а также две универсальные спортивные площадки и по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоны.
«Всего же в Екатеринбурге в этом году будет отремонтировано и оснащено новым оборудованием около 30 спортивных объектов», – сообщили в администрации.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, корт был отрыт в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Также власти намерены в этом году открыть в городе ещё четыре таких спортивных кортов, а также две универсальные спортивные площадки и по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоны.
«Всего же в Екатеринбурге в этом году будет отремонтировано и оснащено новым оборудованием около 30 спортивных объектов», – сообщили в администрации.
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