На Фурманова в Екатеринбурге открылся спортивный корт

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге во дворе дома по улице Фурманова, 112 открылся спортивный корт, на котором в тёплое время можно играть в баскетбол, волейбол или большой теннис, а в холодное, если его залить, в хоккей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, корт был отрыт в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Также власти намерены в этом году открыть в городе ещё четыре таких спортивных кортов, а также две универсальные спортивные площадки и по одному полю для мини-футбола и воркаут-зоны.«Всего же в Екатеринбурге в этом году будет отремонтировано и оснащено новым оборудованием около 30 спортивных объектов», – сообщили в администрации.