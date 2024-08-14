Возрастное ограничение 18+

Прошлая неделя на свердловских дорогах выдалась относительно спокойной

19.19 Среда, 21 августа 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Водители и пешеходы Свердловской области не стали на прошлой неделе ставить рекорды по количеству нарушений правил дорожного движения. Об этом говорит сводка от ГИБДД, показатели которой не сильно отличается от «спокойных» недель.

В период с 12 по 18 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли 9508 нарушений ПДД РФ, совершаемых в Екатеринбурге и других населённых пунктах Свердловской области. Традиционно главным нарушением со стороны водителей стало игнорирование ремней безопасности во время движения. Таких нарушений было выявлено 2921.

Остальные нарушения сложились в следующие показатели:

783 машины остановлены за противозаконную тонировку стёкол;
251 ребёнок сидел в машине не в специальном автокресле;
247 водителей не смогли предъявить инспекторам водительские права;
184 водителя выезжали на встречную полосу с нарушением правил;
162 автовладельца не предоставили преимущество пешеходам там, где это полагалось.


Кроме того, с признаками алкогольного опьянения катались в своих машинах 277 водителей, причём 22 из них уже ловили за этим занятием раньше.

Что касается других участников движения, то на прошлой неделе за нарушение ПДД было остановлено 52 мотоциклиста, 85 велосипедистов и 769 пешеходов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
14 августа 2024
Более полусотни человек утонуло в Свердловской области в этом году
15 августа 2024
Нарушителей правил перевозки пассажиров выявили на Нижнетагильском пруду
13 августа 2024
Пожилой водитель погиб в ДТП возле Каменска-Уральского
12 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала

Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:11 В Свердловский области за полгода рассмотрели более 11 тысяч административных дел
20:48 У туристов вырос интерес к Екатеринбургу
20:23 В Первоуральский суд передано дело о многомиллионном обороте наркотиков
19:51 Бесплатная информационная прогулка по Уралмашу пройдёт в субботу
19:19 Прошлая неделя на свердловских дорогах выдалась относительно спокойной
18:50 В Первоуральске коллекторов оштрафовали за слишком рьяный подход к работе
17:07 В доме на улице Ватутина в Первоуральске больше месяца топит подвал
16:55 Синоптики предупреждают о сильном ветре во время дождей в Свердловской области
16:37 Пристававшего к 12-летней девочке в центре Екатеринбурга иностранца отправили в СИЗО
16:27 В Екатеринбурге до конца месяца продлили перекрытие на Чаадаева
15:40 В Свердловской области женщина с муковисцидозом родила здорового ребёнка
15:06 В Екатеринбурге 45 тысяч рублей заплатит отец за пощечину дочери
14:39 Свердловское МЧС вновь предупреждает о сильных дождях
14:20 Треть екатеринбуржцев рассчитывают на повышение в ближайший год
13:42 Глава СК заинтересовался ветхим домом в Камышлове, который обещают отремонтировать в 2056 году
13:32 Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
12:57 На Уралхиммаше молодой сотрудник сорвался с высоты в свой первый рабочий день
12:49 В Екатеринбурге растёт спрос на доставку товаров до складов интернет-магазинов
11:57 В девятиэтажке в центре Екатеринбурга загорелась квартира
11:44 В Техническом университете УГМК объявлен набор на дополнительные бюджетные места
11:26 Почти 2,4 миллиона кредитных рублей перевёл аферистам студент из Екатеринбурга
10:55 Транспортная прокуратура заинтересовалась летавшим над Нижним Тагилом самолётом
10:24 Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
09:49 На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку
08:44 В Алапаевске вынесли приговор «бегунку» за хищение сбережений у 11 пенсионеров
21:56 Документалки про Ахматову, Солженицыну и Галича покажут в Ельцин Центре
Все новости Свердловской области
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
Все новости России и мира
21:11 В Свердловский области за полгода рассмотрели более 11 тысяч административных дел
20:48 У туристов вырос интерес к Екатеринбургу
20:23 В Первоуральский суд передано дело о многомиллионном обороте наркотиков
19:51 Бесплатная информационная прогулка по Уралмашу пройдёт в субботу
19:19 Прошлая неделя на свердловских дорогах выдалась относительно спокойной
18:50 В Первоуральске коллекторов оштрафовали за слишком рьяный подход к работе
17:07 В доме на улице Ватутина в Первоуральске больше месяца топит подвал
16:55 Синоптики предупреждают о сильном ветре во время дождей в Свердловской области
16:37 Пристававшего к 12-летней девочке в центре Екатеринбурга иностранца отправили в СИЗО
16:27 В Екатеринбурге до конца месяца продлили перекрытие на Чаадаева
15:40 В Свердловской области женщина с муковисцидозом родила здорового ребёнка
15:06 В Екатеринбурге 45 тысяч рублей заплатит отец за пощечину дочери
14:59 Ученые Пермского политеха выяснили, какие водоросли эффективны для создания биосорбента
14:39 Свердловское МЧС вновь предупреждает о сильных дождях
14:20 Треть екатеринбуржцев рассчитывают на повышение в ближайший год
13:53 Судебные приставы Прикамья провели летний турслет
13:42 Глава СК заинтересовался ветхим домом в Камышлове, который обещают отремонтировать в 2056 году
13:32 Двое взрослых и один ребёнок пострадали в ДТП под Нижним Тагилом
12:57 На Уралхиммаше молодой сотрудник сорвался с высоты в свой первый рабочий день
12:49 В Екатеринбурге растёт спрос на доставку товаров до складов интернет-магазинов
11:57 В девятиэтажке в центре Екатеринбурга загорелась квартира
11:44 В Техническом университете УГМК объявлен набор на дополнительные бюджетные места
11:26 Почти 2,4 миллиона кредитных рублей перевёл аферистам студент из Екатеринбурга
10:55 Транспортная прокуратура заинтересовалась летавшим над Нижним Тагилом самолётом
10:24 Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
09:49 На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK