Прошлая неделя на свердловских дорогах выдалась относительно спокойной

Остальные нарушения сложились в следующие показатели:



783 машины остановлены за противозаконную тонировку стёкол;

251 ребёнок сидел в машине не в специальном автокресле;

247 водителей не смогли предъявить инспекторам водительские права;

184 водителя выезжали на встречную полосу с нарушением правил;

162 автовладельца не предоставили преимущество пешеходам там, где это полагалось.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Водители и пешеходы Свердловской области не стали на прошлой неделе ставить рекорды по количеству нарушений правил дорожного движения. Об этом говорит сводка от ГИБДД, показатели которой не сильно отличается от «спокойных» недель.В период с 12 по 18 августа сотрудники Госавтоинспекции пресекли 9508 нарушений ПДД РФ, совершаемых в Екатеринбурге и других населённых пунктах Свердловской области. Традиционно главным нарушением со стороны водителей стало игнорирование ремней безопасности во время движения. Таких нарушений было выявлено 2921.Кроме того, с признаками алкогольного опьянения катались в своих машинах 277 водителей, причём 22 из них уже ловили за этим занятием раньше.Что касается других участников движения, то на прошлой неделе за нарушение ПДД было остановлено 52 мотоциклиста, 85 велосипедистов и 769 пешеходов.