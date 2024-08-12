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В Екатеринбурге до конца месяца продлили перекрытие на Чаадаева
Фото: Юлия Кольтенберг
До конца месяца в Екатеринбурге продлили перекрытие по улице Чаадаева. Строители не успевают закончить ремонт тепловых сетей.
Речь идёт об участке от дома № 4 по улице Чаадаева до дома № 78 по улице Студенческая. Закончить все работы обещают 30 августа.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
Речь идёт об участке от дома № 4 по улице Чаадаева до дома № 78 по улице Студенческая. Закончить все работы обещают 30 августа.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.
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