В Екатеринбурге до конца месяца продлили перекрытие на Чаадаева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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До конца месяца в Екатеринбурге продлили перекрытие по улице Чаадаева. Строители не успевают закончить ремонт тепловых сетей.Речь идёт об участке от дома № 4 по улице Чаадаева до дома № 78 по улице Студенческая. Закончить все работы обещают 30 августа.«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – передают в мэрии.