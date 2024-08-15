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В Свердловской области женщина с муковисцидозом родила здорового ребёнка
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области благодаря современным технологиям медицины молодая мама с муковисцидозом, проходившая таргетную терапию, родила здорового малыша. Это первый подобный случай в России.
Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, из-за лечения, которое проходила женщина, у неё были минимальные шансы забеременеть, но при помощи специалистов Областной детской клинической больницы ей это удалось.
«Ещё 15 лет назад диагноз "муковисцидоз" звучал как приговор, значительно сокращая продолжительность жизни. Но прогресс в медицине творит настоящие чудеса – сегодня люди с этим недугом могут жить полноценно, создавать семьи и даже рожать здоровых детей!», – рассказали в ведомстве.
Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, из-за лечения, которое проходила женщина, у неё были минимальные шансы забеременеть, но при помощи специалистов Областной детской клинической больницы ей это удалось.
«Ещё 15 лет назад диагноз "муковисцидоз" звучал как приговор, значительно сокращая продолжительность жизни. Но прогресс в медицине творит настоящие чудеса – сегодня люди с этим недугом могут жить полноценно, создавать семьи и даже рожать здоровых детей!», – рассказали в ведомстве.
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