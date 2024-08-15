В Свердловской области женщина с муковисцидозом родила здорового ребёнка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области благодаря современным технологиям медицины молодая мама с муковисцидозом, проходившая таргетную терапию, родила здорового малыша. Это первый подобный случай в России.Как рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава, из-за лечения, которое проходила женщина, у неё были минимальные шансы забеременеть, но при помощи специалистов Областной детской клинической больницы ей это удалось.«Ещё 15 лет назад диагноз "муковисцидоз" звучал как приговор, значительно сокращая продолжительность жизни. Но прогресс в медицине творит настоящие чудеса – сегодня люди с этим недугом могут жить полноценно, создавать семьи и даже рожать здоровых детей!», – рассказали в ведомстве.