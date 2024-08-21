В Екатеринбурге 45 тысяч рублей заплатит отец за пощечину дочери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге взрослая дочь подала на отца в суд за то, что он ударил её по лицу. Мужчине придётся заплатить за пощечину 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, конфликт между родственниками произошёл из-за недвижимости. Во время ссоры отец не сдержал гнева и ударил взрослую дочь по лицу. Та в свою очередь родителя не простила и обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где простила взыскать с отца 150 тысяч рублей за моральный ущерб. Судья решил, что это слишком, и снизил сумму моральную компенсации до 45 тысяч рублей, удовлетворив иск частично. По итогам апелляции решение было оставлено без изменений.