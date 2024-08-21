Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 45 тысяч рублей заплатит отец за пощечину дочери
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге взрослая дочь подала на отца в суд за то, что он ударил её по лицу. Мужчине придётся заплатить за пощечину 45 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, конфликт между родственниками произошёл из-за недвижимости. Во время ссоры отец не сдержал гнева и ударил взрослую дочь по лицу. Та в свою очередь родителя не простила и обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где простила взыскать с отца 150 тысяч рублей за моральный ущерб. Судья решил, что это слишком, и снизил сумму моральную компенсации до 45 тысяч рублей, удовлетворив иск частично. По итогам апелляции решение было оставлено без изменений.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, конфликт между родственниками произошёл из-за недвижимости. Во время ссоры отец не сдержал гнева и ударил взрослую дочь по лицу. Та в свою очередь родителя не простила и обратилась с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, где простила взыскать с отца 150 тысяч рублей за моральный ущерб. Судья решил, что это слишком, и снизил сумму моральную компенсации до 45 тысяч рублей, удовлетворив иск частично. По итогам апелляции решение было оставлено без изменений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
21 августа 2024
21 августа 2024
В Арамили с детсада взыскали компенсацию за перелом у малыша
19 августа 2024
19 августа 2024