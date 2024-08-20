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Глава СК заинтересовался ветхим домом в Камышлове, который обещают отремонтировать в 2056 году
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета попросил доклад по поводу ситуации с ветхим разрушающимся домом, который вместо того, чтобы признать аварийным, обещают отремонтировать, но лишь в 2056 году.
«Жильцы сообщают, что в здании осыпается фасад, деревянные перекрытия и полы сгнили, стены и потолки в трещинах, отсутствует канализация, изношена электропроводка. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли, надлежащих мер по данной ситуации не принято», – говорится в сообщении Следкома.
В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко поручение доложить ему о ходе проверки, а также о мерах, принятых для помощи жильцам этого дома.
«Жильцы сообщают, что в здании осыпается фасад, деревянные перекрытия и полы сгнили, стены и потолки в трещинах, отсутствует канализация, изношена электропроводка. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли, надлежащих мер по данной ситуации не принято», – говорится в сообщении Следкома.
В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко поручение доложить ему о ходе проверки, а также о мерах, принятых для помощи жильцам этого дома.
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