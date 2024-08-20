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Глава СК заинтересовался ветхим домом в Камышлове, который обещают отремонтировать в 2056 году

13.42 Среда, 21 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета попросил доклад по поводу ситуации с ветхим разрушающимся домом, который вместо того, чтобы признать аварийным, обещают отремонтировать, но лишь в 2056 году.

«Жильцы сообщают, что в здании осыпается фасад, деревянные перекрытия и полы сгнили, стены и потолки в трещинах, отсутствует канализация, изношена электропроводка. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли, надлежащих мер по данной ситуации не принято», – говорится в сообщении Следкома.

В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение исполняющего обязанности руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко поручение доложить ему о ходе проверки, а также о мерах, принятых для помощи жильцам этого дома.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:55 Транспортная прокуратура заинтересовалась летавшим над Нижним Тагилом самолётом
10:24 Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
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08:44 В Алапаевске вынесли приговор «бегунку» за хищение сбережений у 11 пенсионеров
21:56 Документалки про Ахматову, Солженицыну и Галича покажут в Ельцин Центра
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