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В Техническом университете УГМК объявлен набор на дополнительные бюджетные места
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
В Техническом университете УГМК в связи с расширением приёмной 2024 года, ещё на неделю открылся приём на дополнительные бюджетные места по пяти направлениям.
Среди них «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника». Все программы имеют государственную аккредитацию.
«Сейчас инженерные профессии все больше привлекают ребят своим престижем, зарплатой, возможностями и карьерным ростом. Традиционно ребята поступают к нам в вуз на целевое обучение. Теперь же появилась возможность получить специальность и сделать карьеру на бюджетной основе», – сказал Вячеслав Лапин, директор Техуниверситета.
Технический университет УГМК – первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена.
Приём документов для поступления продлится до 29 августа 2024 года.
Среди них «Горное дело», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Металлургия», «Электроэнергетика и электротехника». Все программы имеют государственную аккредитацию.
«Сейчас инженерные профессии все больше привлекают ребят своим престижем, зарплатой, возможностями и карьерным ростом. Традиционно ребята поступают к нам в вуз на целевое обучение. Теперь же появилась возможность получить специальность и сделать карьеру на бюджетной основе», – сказал Вячеслав Лапин, директор Техуниверситета.
Технический университет УГМК – первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена.
Приём документов для поступления продлится до 29 августа 2024 года.
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