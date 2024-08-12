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Транспортная прокуратура заинтересовалась летавшим над Нижним Тагилом самолётом
Фото: Владислав Постников
Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась загадочным самолётом, летавшим над Нижнем Тагилом в районе Уралвагонзавода.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», – сказали в ведомстве.
Ранее очевидцы рассказали порталу Е1, что видели загадочный самолёт, который летал вокруг одного и того же места несколько дней подряд. После этого издание пыталось выяснить кому могу принадлежать это судно, но в местных службах его не опознали.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», – сказали в ведомстве.
Ранее очевидцы рассказали порталу Е1, что видели загадочный самолёт, который летал вокруг одного и того же места несколько дней подряд. После этого издание пыталось выяснить кому могу принадлежать это судно, но в местных службах его не опознали.
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