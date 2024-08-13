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Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку

10.24 Среда, 21 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч подростку, которого искусала собака, когда он пришёл в гости к её сыну.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Свердловского областного суда, это случилось в январе 2023 года. В тот день женщина должна была везти мальчиков на тренировку в спортивную секцию. Когда подросток зашёл на территорию частного дома, на него накинулся тибетский мастиф и укусил за ногу. Вместо того, чтобы осмотреть ребёнка и оказать ему первую помощь, женщина, проигнорировав произошедшее, увезла его вместе с сыном на занятия. Позже о произошедшем узнала мать пострадавшего подростка. Она вызывала скорую помощь.

Лечение и вакцинация заняли несколько месяцев, из-за чего юноша был вынужден пропускать занятия в секциях по баскетболу и тайскому боксу. Также пришлось отменить празднование дня рождения. После травмы у мальчика остались шрамы и страх перед большими собаками.

Инспектор ПДН в возбуждении уголовного дела отказал. Тогдав интересах мальчика в суд обратился прокурор с просьбой взыскать с хозяйки собаки 200 тысяч рублей моральной компенсации. Октябрьский районный суд Екатеринбурга требования удовлетворил частично, обязав женщину заплатить 110 тысяч рублей. Хозяйка мастифа пыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но Свердловский областной суд по итогам рассмотрения дела оставил его без изменения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:24 Хозяйке тибетского мастифа из Екатеринбурга придётся заплатить 110 тысяч рублей покусанному подростку
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08:44 В Алапаевске вынесли приговор «бегунку» за хищение сбережений у 11 пенсионеров
21:56 Документалки про Ахматову, Солженицыну и Галича покажут в Ельцин Центра
21:15 Екатеринбуржцев и жителей области спросили про их отношение к профосмотрам
20:11 На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге под трамваем погиб человек
19:51 Суд обязал екатеринбургское предприятие выплатить более полумиллиона за травму работницы
19:25 Белинка играет с читателями «Телеграма» в викторины
17:05 Гулявшего по Уралмашу с пистолетом мужчину передали психиатрической бригаде
16:34 В Екатеринбурге задержали приставшего к детям мужчину
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14:42 Спасатели предупреждают о сильных дождях и ливнях 21 августа в Свердловской области
14:25 В уральской столице хотят благоустроить Сквер купцов Агафуровых
13:55 Офисник на Розы Люксембург в Екатеринбурге эвакуировали из-за загоревшегося светильника
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