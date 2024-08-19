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На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку

09.49 Среда, 21 августа 2024
Проектная документация
В Екатеринбурге приступили к проектированию трехуровневой развязки на ЕКАД, которую хотят построить на пересечении с Берёзовским трактом. В Свердловской области к такому дорожному решению приходят впервые.

Как рассказали в департаменте информполитики области, на уровне земли сохранятся существующие транспортные связи, которые оформят в виде кольца, на втором уровне будет Берёзовский тракт, на третьем – ЕКАД.

«Развязка с Березовским трактом – новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьёзным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей»,

– сказал первый заместитель начальника свердловского управления дорог, главный инженер Владимир Оглоблин.


Дорожники обещают провести реконструкцию в этом месте без полного ограничения движения, перекрывать его планируют частично на съездах и выездах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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