На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку





– сказал первый заместитель начальника свердловского управления дорог, главный инженер Владимир Оглоблин. «Развязка с Березовским трактом – новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьёзным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге приступили к проектированию трехуровневой развязки на ЕКАД, которую хотят построить на пересечении с Берёзовским трактом. В Свердловской области к такому дорожному решению приходят впервые.Как рассказали в департаменте информполитики области, на уровне земли сохранятся существующие транспортные связи, которые оформят в виде кольца, на втором уровне будет Берёзовский тракт, на третьем – ЕКАД.Дорожники обещают провести реконструкцию в этом месте без полного ограничения движения, перекрывать его планируют частично на съездах и выездах.