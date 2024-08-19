Возрастное ограничение 18+
На ЕКАД хотят сделать трехуровневую развязку
Проектная документация
В Екатеринбурге приступили к проектированию трехуровневой развязки на ЕКАД, которую хотят построить на пересечении с Берёзовским трактом. В Свердловской области к такому дорожному решению приходят впервые.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на уровне земли сохранятся существующие транспортные связи, которые оформят в виде кольца, на втором уровне будет Берёзовский тракт, на третьем – ЕКАД.
Дорожники обещают провести реконструкцию в этом месте без полного ограничения движения, перекрывать его планируют частично на съездах и выездах.
Как рассказали в департаменте информполитики области, на уровне земли сохранятся существующие транспортные связи, которые оформят в виде кольца, на втором уровне будет Берёзовский тракт, на третьем – ЕКАД.
«Развязка с Березовским трактом – новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьёзным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей»,
– сказал первый заместитель начальника свердловского управления дорог, главный инженер Владимир Оглоблин.
Дорожники обещают провести реконструкцию в этом месте без полного ограничения движения, перекрывать его планируют частично на съездах и выездах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пять автомобилей столкнулись в ДТП на ЕКАД
19 августа 2024
19 августа 2024
На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
13 августа 2024
13 августа 2024