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Екатеринбуржцев и жителей области спросили про их отношение к профосмотрам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Медицинские профилактические осмотры стали темой небольшой опроса, который запустила мэрия Екатеринбурга. Он проводится в онлайн-режиме и доступен всем свердловчанам.
После обычных анкетных данных — пол, возраст, род занятий — следуют простые вопросы: «К какому государственному медицинскому учреждению Вы прикреплены?», «Знаете ли Вы о профилактическом осмотре или диспансеризации?», «Посещали ли Вы когда-либо профосмотр/диспансеризацию?» и так далее. Помимо прочего организаторы опроса пытаются выяснить, когда удобнее всего жителям города и области проходить профосмотры и какие факторы влияют на решение пройти профосмотр. Всего на заполнение опросника уйдёт не больше 10 минут.
Поучаствовать в опросе жителей Екатеринбурга и Свердловской области об их отношении к профилактическим осмотрам можно до 20 сентября.
«Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященному профилактическим медицинским мероприятиям на территории Свердловской области. Ваши искренние ответы помогут нам улучшить организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — такое приветствие встречает человека, желающего принять участие в онлайн-опросе.
После обычных анкетных данных — пол, возраст, род занятий — следуют простые вопросы: «К какому государственному медицинскому учреждению Вы прикреплены?», «Знаете ли Вы о профилактическом осмотре или диспансеризации?», «Посещали ли Вы когда-либо профосмотр/диспансеризацию?» и так далее. Помимо прочего организаторы опроса пытаются выяснить, когда удобнее всего жителям города и области проходить профосмотры и какие факторы влияют на решение пройти профосмотр. Всего на заполнение опросника уйдёт не больше 10 минут.
Поучаствовать в опросе жителей Екатеринбурга и Свердловской области об их отношении к профилактическим осмотрам можно до 20 сентября.
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