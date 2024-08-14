Екатеринбуржцев и жителей области спросили про их отношение к профосмотрам

«Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященному профилактическим медицинским мероприятиям на территории Свердловской области. Ваши искренние ответы помогут нам улучшить организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — такое приветствие встречает человека, желающего принять участие в онлайн-опросе.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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