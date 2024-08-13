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Суд обязал екатеринбургское предприятие выплатить более полумиллиона за травму работницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В пользу истицы закончилось рассмотрение дела о компенсации морального вреда, которую требовала местная жительница. Год назад женщина получила травму на производстве.
Судебный процесс о взыскании компенсации морального вреда с предприятия проходил в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В ходе рассмотрения дела прозвучали подробности того дня, когда истица повредила ногу:
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку данного факта и пришла к выводу, что основной причиной произошедшего явилось неудовлетворительное состояние полов в зданиях и помещениях, на лестничных маршах, строительных конструкций, кровли. Суд с доводами прокуратуры и требованиями истицы согласился. Решение (ещё, правда, не вступившее в силу): взыскать с работодателя в пользу истицы 600 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого ей морального вреда. Кроме того, предприятие обязали возместить женщине расходы на лечение — 50 тысяч рублей.
Судебный процесс о взыскании компенсации морального вреда с предприятия проходил в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. В ходе рассмотрения дела прозвучали подробности того дня, когда истица повредила ногу:
Женщина 18 июля 2023 года заступила на смену. Около 16 часов после регулировки давления на трубопроводе она повернулась и наступила на доску, закрывающую приямок возле трубопровода, от чего та сломалась. Женщина левой ногой провалилась в приямок, ударилась лицом о раму и фундамент насоса, получив травму ноги.
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку данного факта и пришла к выводу, что основной причиной произошедшего явилось неудовлетворительное состояние полов в зданиях и помещениях, на лестничных маршах, строительных конструкций, кровли. Суд с доводами прокуратуры и требованиями истицы согласился. Решение (ещё, правда, не вступившее в силу): взыскать с работодателя в пользу истицы 600 тысяч рублей в качестве компенсации причинённого ей морального вреда. Кроме того, предприятие обязали возместить женщине расходы на лечение — 50 тысяч рублей.
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