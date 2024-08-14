Возрастное ограничение 18+
Гулявшего по Уралмашу с пистолетом мужчину передали психиатрической бригаде
Фото: Владислав Постников
Сегодня на Уралмаше екатеринбуржцы заметили мужчину в камуфляжной форме, разгуливавшего с пистолетом вдоль улицы Машиностроителей.
Неравнодушные граждане, опасаясь, что вооружённый мужчина может натворить дел, решили сообщить о нём в полицию и на всякий случай проследить за ним, пока его не заберут. Правоохранители, как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», среагировали быстро и скоро забрали пугающего гражданина.
Позже в пресс-группе полиции сообщили, что пистолет оказался игрушечным. Мужчину же передали психиатрической бригаде.
Неравнодушные граждане, опасаясь, что вооружённый мужчина может натворить дел, решили сообщить о нём в полицию и на всякий случай проследить за ним, пока его не заберут. Правоохранители, как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», среагировали быстро и скоро забрали пугающего гражданина.
Позже в пресс-группе полиции сообщили, что пистолет оказался игрушечным. Мужчину же передали психиатрической бригаде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Несколько домов на Уралмаше лишись света из-за ошибки рабочих
14 августа 2024
14 августа 2024
По пять лет колонии получили два «сотрудника полиции» за разбойное нападение в Нижнем Тагиле
13 августа 2024
13 августа 2024