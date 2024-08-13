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В Екатеринбурге задержали приставшего к детям мужчину
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге задержали мужчину, который приставал к детям, игравших во дворе по улице Сортировочной. Подозрительный незнакомец привлёк к себе очень много внимания в социальных сетях, и им заинтересовалась полиция.
О странном мужчине стало известно ещё вчера. Как рассказали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ», он подходил к детям и спрашивал их возраст, а потом просил сходить к нему домой, чтобы помочь. Также, со слов очевидцев, незнакомец выкидывал неприличные комментарии в сторону маленьких девочках, параллельно что-то почёсывая через карман у себя в штанах.
Сегодня он тоже появлялся на детской площадке, о чем-то разговаривал с девочкой. В какой-то момент она даже пошла следом за мужчиной, но потом одумалась и вернулась назад. Через некоторое время мужчину увели сотрудники полиции.
О странном мужчине стало известно ещё вчера. Как рассказали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ», он подходил к детям и спрашивал их возраст, а потом просил сходить к нему домой, чтобы помочь. Также, со слов очевидцев, незнакомец выкидывал неприличные комментарии в сторону маленьких девочках, параллельно что-то почёсывая через карман у себя в штанах.
Сегодня он тоже появлялся на детской площадке, о чем-то разговаривал с девочкой. В какой-то момент она даже пошла следом за мужчиной, но потом одумалась и вернулась назад. Через некоторое время мужчину увели сотрудники полиции.
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