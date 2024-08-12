Условно осуждённого за угрозы подруге жителя Нижнего Тагила отправили в колонию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд сменил наказание для жителя Нижнего Тагила, который был условно осуждён за угрозу убийством, которую высказал своей сожительнице, когда был сильно пьян.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного суда, Бахтияр Мамедов летом прошлого года изрядно запугал свою сожительницу. Последней каплей для его подруги стала угроза убийством, когда мужчина, вооружившись ножом, пообещал расправиться с ней. Девушка испугалась и вызвала полицию. Было возбуждено уголовное дело по стать 119 УК РФ, и в июле 2023 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил его к одному году лишения свободны условно с испытательным сроком на один год. Осуждённый был обязан два раза в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.Однако обязанности, возложенные судом, Мамедову показались несущественными, он систематически избегал явки в УИС. Предупреждение инспектора о замене наказания осужденный тоже не принял всерьёз, и зря. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил представление начальника Нижнетагильского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области об отмене условного осуждения, и Бахтияр Мамедов отправится отбывать наказание в колонию строгого режима сроком на один год.Мужчина пытался обжаловать постановление суда в вышестоящей инстанции, но успехов в этом деле не достиг, подытожили в суде.