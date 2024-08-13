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Спасатели предупреждают о сильных дождях и ливнях 21 августа в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
Завтра, 21 августа, в Свердловской области ожидается непогода. Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях.
Жителям частных секторов рекомендуют подготовить ливневые канализации.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
«Воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятием экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения»,
– советуют специалисты МЧС.
Жителям частных секторов рекомендуют подготовить ливневые канализации.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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