Спасатели предупреждают о сильных дождях и ливнях 21 августа в Свердловской области





– советуют специалисты МЧС. «Воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятием экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Завтра, 21 августа, в Свердловской области ожидается непогода. Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях.Жителям частных секторов рекомендуют подготовить ливневые канализации.Напомним, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».