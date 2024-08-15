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В уральской столице хотят благоустроить Сквер купцов Агафуровых
Фото: Владислав Постников
Власти Екатеринбурга планируют благоустроить Сквер у дома купцов Агафуровых на улице Антона Валека. Муниципалитет выделяет на это почти 4,9 миллиона рублей.
Конкурс на благоустройство разместили на сайте Госзакупок 16 августа. Принимать заявки будут до 23 августа, а выполнить работы нужно будет до конца сентября.
За месяц подрядчику нужно будет обновить шесть газонов, а также высадить 7 дубов, 1,2 тысячи спирей, 260 можжевельников, 360 шалфеев и вейников, а также 3,2 тысячи однолетних цветов. Также власти ждут, что подрядная организация выкорчует 15 пней в сквере, а также украсит газоны корой сосны и садовыми бордюрами. После благоустройства рабочие должны будут ухаживать за растениями, пока они не проживутся. Гарантия на работы составит три года.
Конкурс на благоустройство разместили на сайте Госзакупок 16 августа. Принимать заявки будут до 23 августа, а выполнить работы нужно будет до конца сентября.
За месяц подрядчику нужно будет обновить шесть газонов, а также высадить 7 дубов, 1,2 тысячи спирей, 260 можжевельников, 360 шалфеев и вейников, а также 3,2 тысячи однолетних цветов. Также власти ждут, что подрядная организация выкорчует 15 пней в сквере, а также украсит газоны корой сосны и садовыми бордюрами. После благоустройства рабочие должны будут ухаживать за растениями, пока они не проживутся. Гарантия на работы составит три года.
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