720 попугаев прилетели из Киргизии в Екатеринбург

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из Киргизии в Екатеринбург привезли 720 попугаев разных пород. Их доставили самолётом, где они «летели» в багажном отсеке. Там, как заявляется, температура поддерживалась около 23 градусов, чтобы трёхчасовой полёт для птиц был комфортным.Как рассказал исполняющий обязанности начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков, так как «пернаты груз» прибыл из страны Таможенного союза, попугаев не проверяли. Согласно документам, попугаи прошли ветеринарный осмотр и абсолютно здоровы. Поэтому птиц сразу отправили в екатеринбургский зоомагазин, где их и ждали.Всего в уральскую столицу прилетели: 450 волнистых попугаев, 125 корелла, 80 амадинов, 45 ожереловых и 20 неразлучников.