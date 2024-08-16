Прокуратура обязала УГГУ изменить формулировку увольнения бывшего проректора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура через суд обязала УГГУ изменить формулировку увольнения бывшего проректора университета с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки соблюдения Уральским государственным горным университетом законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что проректор по экономике и развитию предоставил неполные данные о доходах и имуществе за 2020 – 2022 годы, что комиссией по соблюдению ограничений, запретов и требований университета было признано основанием для увольнения в связи с утратой доверия. Однако проректор первым расторг трудовой договор по собственному желанию.«Реализуя предоставленные статьей 13.5 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ полномочия, прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление к университету и бывшему проректору с требованием об изменении основания и формулировки увольнения – с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия"», – рассказали в прокуратуре.Суд, рассмотрев иск, удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.