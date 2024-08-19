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Бастрыкин потребовал проверку в связи с избиением мужчиной женщины в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил провести проверку по поводу конфликта между, предположительно, супругами, который произошёл в минувшие выходные в центре Екатеринбурга.
Как рассказали очевидцы ресурсу «Инцидент Екатеринбург», мужчина несколько раз ударил свою супругу головой об стену. Всё это происходило на глазах у прохожих. После этого мужчина хотел увести рыдающую жену домой, но очевидцы не дали ему это сделать. Они вызвали полицию и скорую. Известно, что женщину в итоге забрала реанимация.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко провести проверку и предоставить доклад. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Как рассказали очевидцы ресурсу «Инцидент Екатеринбург», мужчина несколько раз ударил свою супругу головой об стену. Всё это происходило на глазах у прохожих. После этого мужчина хотел увести рыдающую жену домой, но очевидцы не дали ему это сделать. Они вызвали полицию и скорую. Известно, что женщину в итоге забрала реанимация.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко провести проверку и предоставить доклад. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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