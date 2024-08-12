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За брак в подборе жениха для екатеринбурженки расплатится брачное агентство

18.59 Понедельник, 19 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по необычному делу. Жительница Екатеринбурга требовала от брачного агентства крупной компенсации за неправильный подбор женихов.

Брачному агентству ещё в конце прошлого года женщина заплатила 150 тысяч рублей (которые, к тому же, заняла). Взамен агентство должно было разместить её «профайл» в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить даме «на выданье» психологический портрет и провести с ней коучинговую сессию. Но шло время, а подходящий жених никак не находился. Предложенные же кандидатуры не соответствовали даже минимальным требованиям, которые потенциальная невеста изначально оговаривала с агентством. Так, например, она хотела выйти замуж за мужчину, который проживал бы в одной из трёх столиц — государственной, культурной или уральской, но из пяти предложенных кандидатов этому пункту соответствовали только двое.

Наконец, отчаявшись, екатеринбурженка решила разорвать договор с брачным агентством и потребовала вернуть деньги. И агентство даже пошло на встречу, вернув ей… 55 тысяч рублей. По мнению ответчика (а дело скоро попало в суд) на остальную сумму работа по поиску жениха была проведена качественно. Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, в который обратилась клиентка брачного агентства с просьбой взыскать с компании неустойку с процентами, компенсацию морального вреда, судебные и прочие расходы на общую сумму почти в 300 тысяч рублей, оказался на стороне коммерсантов. А вот Свердловский областной суд — нет.

После рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящая инстанция постановила взыскать пусть и не требую сумму, но тоже ощутимые 130 тысяч 970 рублей. Тем самым истице будут возвращены средства, выплаченные по договору, а также будут выплачены компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и услуг представителя.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:59 За брак в подборе жениха для екатеринбурженки расплатится брачное агентство
17:24 В екатеринбургском садовом товариществе «Змеиная горка» кошки почти месяц остаются одни
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16:40 В Екатеринбурге 53-летнего мужчину обвиняют в трёх эпизодах сексуализированного насилия над сыном знакомого
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15:36 В Екатеринбурге девочка смогла поступить в десятый класс гимназии после вмешательства прокуратуры
15:06 В Камышлове перевернулся спешивший на вызов полицейский УАЗ
14:38 В Екатеринбурге приостановили работу бара на улице Добролюбова
14:10 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в Екатеринбурге, где мужчина приставал к 12-летней девочке
13:08 Свердловская область вошла в ТОП по количеству пользователей новой российской видеоплатформы NUUM
12:14 Сотрудницу опеки, которая должна была навестить погибшего Далера, оштрафовали на 100 тысяч
11:36 Пять автомобилей столкнулись в ДТП на ЕКАД
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11:07 В Арамили с детсада взыскали компенсацию за перелом у малыша
10:23 Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения подростками сверстников в Екатеринбурге
10:01 Синоптики обещают грозы на новой неделе в Свердловской области
09:33 В Екатеринбурге на улице 8 Марта насмерть сбили перебегавшую через дорогу женщину
09:12 Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
18:56 Свердловская область представит на Всероссийском конкурсе 20 проектов по благоустройству
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