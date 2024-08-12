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За брак в подборе жениха для екатеринбурженки расплатится брачное агентство
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по необычному делу. Жительница Екатеринбурга требовала от брачного агентства крупной компенсации за неправильный подбор женихов.
Брачному агентству ещё в конце прошлого года женщина заплатила 150 тысяч рублей (которые, к тому же, заняла). Взамен агентство должно было разместить её «профайл» в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить даме «на выданье» психологический портрет и провести с ней коучинговую сессию. Но шло время, а подходящий жених никак не находился. Предложенные же кандидатуры не соответствовали даже минимальным требованиям, которые потенциальная невеста изначально оговаривала с агентством. Так, например, она хотела выйти замуж за мужчину, который проживал бы в одной из трёх столиц — государственной, культурной или уральской, но из пяти предложенных кандидатов этому пункту соответствовали только двое.
Наконец, отчаявшись, екатеринбурженка решила разорвать договор с брачным агентством и потребовала вернуть деньги. И агентство даже пошло на встречу, вернув ей… 55 тысяч рублей. По мнению ответчика (а дело скоро попало в суд) на остальную сумму работа по поиску жениха была проведена качественно. Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, в который обратилась клиентка брачного агентства с просьбой взыскать с компании неустойку с процентами, компенсацию морального вреда, судебные и прочие расходы на общую сумму почти в 300 тысяч рублей, оказался на стороне коммерсантов. А вот Свердловский областной суд — нет.
После рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящая инстанция постановила взыскать пусть и не требую сумму, но тоже ощутимые 130 тысяч 970 рублей. Тем самым истице будут возвращены средства, выплаченные по договору, а также будут выплачены компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и услуг представителя.
Брачному агентству ещё в конце прошлого года женщина заплатила 150 тысяч рублей (которые, к тому же, заняла). Взамен агентство должно было разместить её «профайл» в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить даме «на выданье» психологический портрет и провести с ней коучинговую сессию. Но шло время, а подходящий жених никак не находился. Предложенные же кандидатуры не соответствовали даже минимальным требованиям, которые потенциальная невеста изначально оговаривала с агентством. Так, например, она хотела выйти замуж за мужчину, который проживал бы в одной из трёх столиц — государственной, культурной или уральской, но из пяти предложенных кандидатов этому пункту соответствовали только двое.
Наконец, отчаявшись, екатеринбурженка решила разорвать договор с брачным агентством и потребовала вернуть деньги. И агентство даже пошло на встречу, вернув ей… 55 тысяч рублей. По мнению ответчика (а дело скоро попало в суд) на остальную сумму работа по поиску жениха была проведена качественно. Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, в который обратилась клиентка брачного агентства с просьбой взыскать с компании неустойку с процентами, компенсацию морального вреда, судебные и прочие расходы на общую сумму почти в 300 тысяч рублей, оказался на стороне коммерсантов. А вот Свердловский областной суд — нет.
После рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящая инстанция постановила взыскать пусть и не требую сумму, но тоже ощутимые 130 тысяч 970 рублей. Тем самым истице будут возвращены средства, выплаченные по договору, а также будут выплачены компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и услуг представителя.
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