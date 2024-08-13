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В екатеринбургском садовом товариществе «Змеиная горка» кошки почти месяц остаются одни

17.24 Понедельник, 19 августа 2024
Фото: Юлия Медведева
Жители садового товарищества «Змеиная горка» в Екатеринбурге заметили, что в одном из домов, в окнах которого постоянно видно кошек, почти месяц не появляются люди.

«Уже в течение трёх недель остаются запертыми домашние животные. Собственники в СНТ не проживают, контактов с ними нет, арендатор скрывается. О происходящем сообщили в отдел полиции на сегодня движений по делу нет, ждём развития событий», – рассказал обеспокоенный житель СНТ паблику «Инцидент Екатеринбург».

Он опасается, что кошки могут погибнуть без еды и воды.

В полиции ситуацию официально не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:24 В екатеринбургском садовом товариществе «Змеиная горка» кошки почти месяц остаются одни
17:16 В Екатеринбурге уничтожили более восьми тысяч цветков из Армении
16:50 В столице Урала сократили сроки перекрытия улицы Пушкина
16:40 В Екатеринбурге 53-летнего мужчину обвиняют в трёх эпизодах сексуализированного насилия над сыном знакомого
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15:06 В Камышлове перевернулся спешивший на вызов полицейский УАЗ
14:38 В Екатеринбурге приостановили работу бара на улице Добролюбова
14:10 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в Екатеринбурге, где мужчина приставал к 12-летней девочке
13:08 Свердловская область вошла в ТОП по количеству пользователей новой российской видеоплатформы NUUM
12:14 Сотрудницу опеки, которая должна была навестить погибшего Далера, оштрафовали на 100 тысяч
11:36 Пять автомобилей столкнулись в ДТП на ЕКАД
11:12 Благодаря жене должник погасил задолженность
11:07 В Арамили с детсада взыскали компенсацию за перелом у малыша
10:23 Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения подростками сверстников в Екатеринбурге
10:01 Синоптики обещают грозы на новой неделе в Свердловской области
09:33 В Екатеринбурге на улице 8 Марта насмерть сбили перебегавшую через дорогу женщину
09:12 Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
18:56 Свердловская область представит на Всероссийском конкурсе 20 проектов по благоустройству
18:07 В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры
17:08 Спрос на ремонт загородных домов растет в Екатеринбурге
16:34 Свердловские лыжероллеры завоевали серебро на II этапе Кубка России
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