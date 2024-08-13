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В екатеринбургском садовом товариществе «Змеиная горка» кошки почти месяц остаются одни
Фото: Юлия Медведева
Жители садового товарищества «Змеиная горка» в Екатеринбурге заметили, что в одном из домов, в окнах которого постоянно видно кошек, почти месяц не появляются люди.
«Уже в течение трёх недель остаются запертыми домашние животные. Собственники в СНТ не проживают, контактов с ними нет, арендатор скрывается. О происходящем сообщили в отдел полиции на сегодня движений по делу нет, ждём развития событий», – рассказал обеспокоенный житель СНТ паблику «Инцидент Екатеринбург».
Он опасается, что кошки могут погибнуть без еды и воды.
В полиции ситуацию официально не комментировали.
«Уже в течение трёх недель остаются запертыми домашние животные. Собственники в СНТ не проживают, контактов с ними нет, арендатор скрывается. О происходящем сообщили в отдел полиции на сегодня движений по делу нет, ждём развития событий», – рассказал обеспокоенный житель СНТ паблику «Инцидент Екатеринбург».
Он опасается, что кошки могут погибнуть без еды и воды.
В полиции ситуацию официально не комментировали.
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