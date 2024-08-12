В Екатеринбурге уничтожили более восьми тысяч цветков из Армении

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за десять дней уничтожили более восьми тысяч срезов цветков, прибывших из Армении. На цветах обнаружили вредителей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловского отделения Россельхознадзора, с 9 по 18 августа в столицу Урала прибыло 140,5 тысячи срезов цветов из Армении. Все цветы были направлены на карантинный фитосанитарный контроль, в ходе которого в некоторых партиях обнаружили вредителя – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis).«Так, 9 августа вредитель прилетел вместе со срезами цветов альстромерии в количестве 4,8 тысячи штук. 11 августа – в 600 герберах и в 2,4 тысячи альстромерий. 12 августа – в гвоздиках в количестве 200 штук, а 13 августа – в срезах эустомы (лизиантуса) в количестве 150 штук», – сообщили в ведомстве.В итоге 8150 срезов цветов решили уничтожить.