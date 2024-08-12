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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации матери мальчика с инвалидностью из Белоярского
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил доложить ему о ситуации жительницы Белоярского, воспитывающей сына с инвалидностью и арендующей квартиру за своё счёт, из-за того, что в предоставленном им жилье нет условий для проживания.
Как сообщили в информационном центре СКР, женщине было предоставлено жилье в общежитии на улице Путейской, 1950 года постройки, где она жила со своим ребёнком по договору социального найма. Так как в доме отсутствует водоснабжение и центральное отопление (в здании только печное отопление), разрушена кровля, а стены покрыты сквозными трещинами, его признали аварийным. Сделали это только в сентябре прошлого года, но с тех пор женщине с ребёнком так и не предоставили новое жильё, из-за чего она вынуждена снимать квартиру в аренду.
Областное СУ СКР уже проводит проверку. В центральном аппарате ведомства ход проверки и исполнение поручения председателя СК Александра Бастрыкина поставили на контроль.
Как сообщили в информационном центре СКР, женщине было предоставлено жилье в общежитии на улице Путейской, 1950 года постройки, где она жила со своим ребёнком по договору социального найма. Так как в доме отсутствует водоснабжение и центральное отопление (в здании только печное отопление), разрушена кровля, а стены покрыты сквозными трещинами, его признали аварийным. Сделали это только в сентябре прошлого года, но с тех пор женщине с ребёнком так и не предоставили новое жильё, из-за чего она вынуждена снимать квартиру в аренду.
Областное СУ СКР уже проводит проверку. В центральном аппарате ведомства ход проверки и исполнение поручения председателя СК Александра Бастрыкина поставили на контроль.
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