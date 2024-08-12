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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации матери мальчика с инвалидностью из Белоярского

16.21 Понедельник, 19 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета поручил доложить ему о ситуации жительницы Белоярского, воспитывающей сына с инвалидностью и арендующей квартиру за своё счёт, из-за того, что в предоставленном им жилье нет условий для проживания.

Как сообщили в информационном центре СКР, женщине было предоставлено жилье в общежитии на улице Путейской, 1950 года постройки, где она жила со своим ребёнком по договору социального найма. Так как в доме отсутствует водоснабжение и центральное отопление (в здании только печное отопление), разрушена кровля, а стены покрыты сквозными трещинами, его признали аварийным. Сделали это только в сентябре прошлого года, но с тех пор женщине с ребёнком так и не предоставили новое жильё, из-за чего она вынуждена снимать квартиру в аренду.

Областное СУ СКР уже проводит проверку. В центральном аппарате ведомства ход проверки и исполнение поручения председателя СК Александра Бастрыкина поставили на контроль.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:16 В Екатеринбурге уничтожили более восьми тысяч цветков из Армении
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14:10 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в Екатеринбурге, где мужчина приставал к 12-летней девочке
13:08 Свердловская область вошла в ТОП по количеству пользователей новой российской видеоплатформы NUUM
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10:23 Глава СК поручил возбудить уголовное дело после избиения подростками сверстников в Екатеринбурге
10:01 Синоптики обещают грозы на новой неделе в Свердловской области
09:33 В Екатеринбурге на улице 8 Марта насмерть сбили перебегавшую через дорогу женщину
09:12 Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
18:56 Свердловская область представит на Всероссийском конкурсе 20 проектов по благоустройству
18:07 В Свердловском парке начали разрушаться знаменитые деревянные скульптуры
17:08 Спрос на ремонт загородных домов растет в Екатеринбурге
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