Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге девочка смогла поступить в десятый класс гимназии после вмешательства прокуратуры
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге прокуратура заступилась за девочку, которую не хотели брать в профильный десятый класс 13-й гимназии из-за того, что она не прошла конкурсный отбор.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к ведомству обратилась мать школьницы, рассказавшая, что её дочь не рекомендовали к зачислению в профильный десятый класс несмотря на то, что её отец является военным – по закону сейчас дети участников боевых действий имеют преимущество в праве на зачисление.
В связи с этим прокуратура уведомила руководство гимназии о том, что, отказывая девочке в зачислении, оно нарушают законодательство, и школьницу приняли в десятый класс.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к ведомству обратилась мать школьницы, рассказавшая, что её дочь не рекомендовали к зачислению в профильный десятый класс несмотря на то, что её отец является военным – по закону сейчас дети участников боевых действий имеют преимущество в праве на зачисление.
В связи с этим прокуратура уведомила руководство гимназии о том, что, отказывая девочке в зачислении, оно нарушают законодательство, и школьницу приняли в десятый класс.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После травмирования токаря артёмовская прокуратура пришла с проверкой на «Машиностроительный завод»
12 августа 2024
12 августа 2024