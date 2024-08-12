В Екатеринбурге девочка смогла поступить в десятый класс гимназии после вмешательства прокуратуры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прокуратура заступилась за девочку, которую не хотели брать в профильный десятый класс 13-й гимназии из-за того, что она не прошла конкурсный отбор.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, к ведомству обратилась мать школьницы, рассказавшая, что её дочь не рекомендовали к зачислению в профильный десятый класс несмотря на то, что её отец является военным – по закону сейчас дети участников боевых действий имеют преимущество в праве на зачисление.В связи с этим прокуратура уведомила руководство гимназии о том, что, отказывая девочке в зачислении, оно нарушают законодательство, и школьницу приняли в десятый класс.