В Екатеринбурге приостановили работу бара на улице Добролюбова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге опечатали двери в Bla Bla Bar на Добролюбова, 3. Временно бар не будет работать. Поводом для временного закрытия заведения стали нарушения пожарной безопасности.Иск в Ленинский районный суд, который принял решение о прекращении деятельности бара в качестве обеспечительной меры, подавал районный прокурор.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, заведение будет закрыто до тех пор, пока нарушения не будут устранены. В случае, если решение суда не будет исполнено, владельца бара ждёт штраф в видео 5000 рублей.«Также для него может наступить административная ответственность, предусмотренная статьей 17.15 КоАП РФ – неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», – сказали приставы.