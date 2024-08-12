Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область вошла в ТОП по количеству пользователей новой российской видеоплатформы NUUM, начавшей набирать популярность на фоне блокировок и замедлений социальных сетей. Уже более 255 тысяч местных жителей попробовали новый видеохостинг, и 16 тысяч разместили в нём свои видео.«Больший интерес к новой отечественной видеоплатформе проявили только москвичи, петербуржцы, жители Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. А по числу размещённого в NUUM видеоконтента Екатеринбург и Свердловская область замыкают первую десятку регионов», – рассказали Вечерним ведомостям аналитики платформы.Отмечается, что в большинстве российских регионов видео с кошками и собаками лидируют по количеству контента. Однако в Свердловской области братья наши меньше в качестве видеогероев занимают лишь третье место. На втором месте по публикациям у нас занимают музыкальные видео. В том числе уральцы делятся собственным творчеством. И на первом месте обзоры компьютерных игр и игровые стримы, которые занимают около трети всего контента, который размещают свердловские авторы.Также уральцы активно смотрят на новой платформе кино, мультфильмы, упражнения по фитнесу, развлекательные видео и влоги о еде.По словам генерального директора NUUM Натальи Братчиковой, основываясь на динамике прироста авторов и зрителей, можно сказать, что Екатеринбург с энтузиазмом воспринял появление отечественной видеоплатформы. Людей привлекает возможность быстро набрать подписчиков благодаря тому, что они становятся одними из первых авторов на новом видеосервисе. Для других это становится альтернативной после блокировок и замедлений других социальных сетей.«В NUUM можно размещать серьёзное образовательное или информационное видео в горизонтальном формате. Короткие отчёты о путешествиях или скетчи чаще всего пользователи смотрят с мобильных устройств с вертикальным экраном. Особой популярностью у зрителей пользуются игровые, спортивные или общественно-политические стримы. NUUM позволяет авторам получать, а их подписчикам дарить донаты. Кроме того, в NUUM работает монетизация каналов от размещения рекламы», – рассказала Наталья Братчикова.