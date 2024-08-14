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Синоптики обещают грозы на новой неделе в Свердловской области
Фото: Алевтина Трынова
Дождливая погода сохранится в Свердловской области и на новой неделе. Вместе с тем синоптики обещают грозы и утренние туманы.
Сегодня, 19 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днём +17…+22°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 20 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +8…+13°C, днём +18…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 21 августа, в регионе ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +8…+13°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днём +17…+22°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозе до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 20 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +8…+13°C, днём +18…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 21 августа, в регионе ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +8…+13°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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