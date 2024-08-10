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Свердловская область представит на Всероссийском конкурсе 20 проектов по благоустройству
Фото: Вечерние ведомости
В этом году Свердловская область отправит на IX Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды сразу 20 проектов. Эти предложения от муниципальных образований региона будут соревноваться за федеральную поддержку на благоустройство общественных пространств в 2025–2026 годах. Конкурс охватывает категории «малые города» и «исторические поселения». Об этом сообщает информационный портал региона.
По словам Николая Смирнова, министра энергетики и ЖКХ региона, за последние шесть лет Свердловская область реализовала 29 местных проектов, которые получили высокие оценки на федеральном уровне. На их реализацию было выделено 2,2 миллиарда рублей.
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» пройдет в Калуге с 24 по 26 августа. В этом событии примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а также федеральные и региональные чиновники, архитекторы, урбанисты и дизайнеры. Главное событие форума — объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По словам Николая Смирнова, министра энергетики и ЖКХ региона, за последние шесть лет Свердловская область реализовала 29 местных проектов, которые получили высокие оценки на федеральном уровне. На их реализацию было выделено 2,2 миллиарда рублей.
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» пройдет в Калуге с 24 по 26 августа. В этом событии примут участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, а также федеральные и региональные чиновники, архитекторы, урбанисты и дизайнеры. Главное событие форума — объявление победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
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