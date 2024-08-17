Спрос на ремонт загородных домов растет в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге наблюдается значительный рост спроса на ремонт загородных домов, что характерно для летнего сезона, когда многие владельцы загородной недвижимости активно занимаются её обновлением и улучшением. В августе текущего года особенно возрос интерес к услугам электриков, сантехников и специалистов по установке дверей, спрос на которые увеличился на 73%, 52% и 46% соответственно по сравнению с июлем.Кроме того, аналитики Авито Услуг отмечают повышенный интерес к услугам по ремонту потолков (+22%), утеплению домов (+75%) и установке вентиляционных систем (+23%). Эти тенденции объясняются ростом популярности индивидуального жилищного строительства и стремлением екатеринбуржцев сделать свои загородные дома пригодными для круглогодичного проживания.Также наблюдается увеличение спроса на высотные кровельные работы, который вырос на 9% по сравнению с августом прошлого года. В числе наиболее востребованных услуг этого лета оказались сантехнические работы, поклейка обоев, малярные работы, электромонтаж, укладка плитки и установка дверей.