Китайский язык набирает популярность в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Английский язык остается самым востребованным среди жителей Екатеринбурга, но китайский стремительно догоняет его по популярности. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, около 40% жителей уральской столицы мечтают овладеть английским языком. Однако на второе место по предпочтениям вышел китайский — его хотели бы изучить 14% участников исследования.Помимо китайского, интерес вызывают и другие языки: немецкий и японский привлекли по 8% опрошенных, тогда как итальянский и французский — по 5%. Испанский предпочли 3% респондентов, а арабский — всего 2%. Некоторые участники выбрали более экзотические варианты, такие как корейский, турецкий, португальский, чешский и даже санскрит, которые выбрали 4% участников.Любопытно, что 9% екатеринбуржцев не проявляют интереса к изучению иностранных языков, считая это ненужным: «Я за границу не езжу», — так ответили они в ходе опроса.Отдельного внимания заслуживает рост интереса к китайскому языку среди жителей с высоким уровнем дохода. Каждый пятый екатеринбуржец, зарабатывающий свыше 100 тысяч рублей в месяц, планирует изучить этот язык. Мужчины чаще предпочитают изучение английского и немецкого языков, в то время как женщины проявляют интерес к японскому и французскому.