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Защита обжаловала приговор Ксении Карелиной по делу о госизмене

15.22 Воскресенье, 18 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Сторона защиты подала апелляцию на приговор Ксении Карелиной, осужденной за государственную измену. Информация об этом появилась в телеграм-канале Областного суда.

Адвокат Карелиной подал жалобу 16 августа, спустя всего день после вынесения приговора. Напомним, 15 августа Свердловский областной суд признал Карелину виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, девушке предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и провести под ограничением свободы ещё полтора года.

Следствие утверждает, что Карелина совершила преступление, когда перевела 51,8 доллара в фонд Razom for Ukraine 24 февраля 2022 года. Девушку задержали только через два года после инцидента, когда она вернулась в Екатеринбург из США, где проживала последние годы.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:54 В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line
10:44 В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах
10:23 Столкновение двух автомобилей привело к травмам свердловчан и повреждению машин
09:45 Алёна Козлова стала «Мисс Екатеринбург-2024» и получила путевку на Мальдивы
18:48 Свердловский депутат показал детям бросок во время показательных выступлений по самбо в Екатеринбурге
16:54 Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
16:48 Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%
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14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
14:22 Ельцин центр проведет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
14:11 Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
12:57 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
11:50 В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад
11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
20:40 Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире
20:11 В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
19:17 Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
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