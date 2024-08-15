Защита обжаловала приговор Ксении Карелиной по делу о госизмене

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сторона защиты подала апелляцию на приговор Ксении Карелиной, осужденной за государственную измену. Информация об этом появилась в телеграм-канале Областного суда.Адвокат Карелиной подал жалобу 16 августа, спустя всего день после вынесения приговора. Напомним, 15 августа Свердловский областной суд признал Карелину виновной в государственной измене и приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, девушке предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и провести под ограничением свободы ещё полтора года.Следствие утверждает, что Карелина совершила преступление, когда перевела 51,8 доллара в фонд Razom for Ukraine 24 февраля 2022 года. Девушку задержали только через два года после инцидента, когда она вернулась в Екатеринбург из США, где проживала последние годы.