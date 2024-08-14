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В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах

10.44 Воскресенье, 18 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 19 по 23 августа сотрудники полиции Екатеринбурга проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на снижение задолженности по штрафам. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

По данным УМВД, на момент начала операции общая сумма неоплаченных штрафов достигла 11,1 миллиона рублей. Под административную ответственность по статье 20.25 КоАП РФ могут быть привлечены 3 175 человек, которые не погасили задолженности в установленный срок.

В Управлении подчеркивают, что неуплата штрафов может привести к серьёзным последствиям: сумма долга может удвоиться, или же нарушители рискуют получить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Даже после отбывания наказания граждане не освобождаются от обязанности оплатить долг.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:54 В Екатеринбурге обновили маршрут Street Art Line
10:44 В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах
10:23 Столкновение двух автомобилей привело к травмам свердловчан и повреждению машин
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16:54 Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
16:48 Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%
14:56 Пожар на контейнерной площадке в Екатеринбурге: огонь уничтожил автомобили
14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
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14:11 Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
12:57 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
11:50 В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад
11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
20:40 Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире
20:11 В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
19:17 Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
18:59 Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам
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