В Екатеринбурге началась операция «Должник»: полиция напоминает о штрафах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 19 по 23 августа сотрудники полиции Екатеринбурга проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на снижение задолженности по штрафам. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.По данным УМВД, на момент начала операции общая сумма неоплаченных штрафов достигла 11,1 миллиона рублей. Под административную ответственность по статье 20.25 КоАП РФ могут быть привлечены 3 175 человек, которые не погасили задолженности в установленный срок.В Управлении подчеркивают, что неуплата штрафов может привести к серьёзным последствиям: сумма долга может удвоиться, или же нарушители рискуют получить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Даже после отбывания наказания граждане не освобождаются от обязанности оплатить долг.