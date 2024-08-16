Алёна Козлова стала «Мисс Екатеринбург-2024» и получила путевку на Мальдивы





— сообщает пресс-служба компании «Практика» Алена учится в ЕКТС, ее специальность – «гостиничное дело». Девушка преподает дефиле и фотопозирование в модельной школе, ее хобби – йога и танцы,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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19-летняя Алёна Козлова завоевала титул «Мисс Екатеринбург-2024» на финале конкурса, прошедшего в День города 17 августа. Победительница получила корону из рук действующей «Мисс Екатеринбург» Александры Кузнецовой, а также подарок — путевку на двоих на Мальдивы.В финале 27-го городского конкурса красоты участвовали 13 финалисток, отобранных из 300 претенденток. Принять участие могла не каждая, а только незамужняя девушка в возрасте от 18 до 24 лет. Состязание проходило на сцене в Историческом сквере. Конкурс «Мисс Екатеринбург» проводится ежегодно с 1997 года при поддержке городской администрации.